تقدم تنفيذ مونوريل شرق النيل «الاستاد - العاصمة الإدارية الجديدة» (صور)

يعد مشروع المونوريل، من أبرز مشروعات النقل الجماعي الأخضر، التي تنفذها الدولة في الفترة الأخيرة، انطلاقا من تيسير حركة نقل المواطنين، ذهابا وإيابا في مختلف المناطق، بوسائل حضارية سريعة، فضلاً عن كونها آمنة.

56.5 كيلو متر طول مشروع مونوريل شرق النيل

تقدمت أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل «الاستاد- العاصمة الإدارية الجديدة»، الذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلو متر.

تيسير حركة نقل الموظفين

تبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو، عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتسم المشروع، بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

الدكتور حمدي برغوت، خبير النقل واللوجستيات، أكد لـ«الوطن»، أن المشروعات الجديدة سواء الطرق أو الكباري والمحاور الجديدة، كلها مشروعات للحضارة، موضحاً أنها تسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد، فضلاً عن كونها تعمل على تقليل نسبة الحوادث.