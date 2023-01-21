التليفزيون المصري يستعرض رحلة تألق منتخب اليد في بطولة العالم (فيديو)

قال ياسر الرملي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إنّ إعداد المنتخبات الوطنية للعبة، استغرق فترة زمنية طويلة، مشددًا على أن الاتحاد المصري من أكثر الاتحادات المنظمة منذ تسعينيات القرن الماضي، موضحًا: «لدينا 17 مشاركة في كأس العالم، حصلنا على المركز الرابع، تخطينا مسألة التمثيل المشرف، في التسعينيات كان لدينا الجيل الذي فاز ببطولة العالم للشباب، كما فازوا حصلوا على مراكز متقدمة في بطولات العالم للكبار».

مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد من أهم المدربين على مستوى العالم

وأضاف الرملي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن باروندو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد من أهم المدربين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين ساعده أيضا على تقديم أداء ونتائج رائعة، مثل يحي الدرع وعلي زين.

منتخب الشباب خاض 7 معسكرات إعداد

وتابع: «منتخب الشباب لعب منذ أسبوعين ضد الدنمارك مباراتين، تعادلنا في مباراة وفزنا في أخرى، كما كوننا فريق 2006 ولعب ضد رومانيا 3 مباريات فاز فيها جميعا، كما أن منتخب الشباب خاض 7 معسكرات إعداد لعب فيها اللاعبون ضد فرق أوروبية كثيرة، وهو ما يؤدي إلى ضياع الرهبة من هذه الفرق واللعب بشكل أفضل ضدها في المحافل الدولية».