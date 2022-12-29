تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة لـ23 يناير المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح بتهمة تقاضي رشوة مقابل إسناد أعمال لشركات مقاولات لجلسة 23 يناير 2023، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

واستمعت هيئة المحكمة في جلسة محاكمة صالح رئيس جامعة دمنهور لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الثالث باسم راشد، الأمين المساعد للشؤون المالية بالجامعة، والمتهمة الرابعة أمل محمد محمود إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة، والمتهم الحادي عشر محمد أحمد عبد العزيز الحاج، سائق رئيس الجامعة.

غياب محامي رئيس جامعة دمنهور

وتغيب عن جلسة اليوم محامي المتهم الأول الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، لظروف خاصة، وعلى أثرها قررت المحكمة تأجيل المرافعة.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتي العاشر، وهم محمد إبراهيم قابيل، وأسامة محمد مصطفى عبد الله، وأحمد محمد مصطفى، ويحيى محمد عباس صدقة «هارب»، وعلي سعد نويجي.

ضبط رئيس جامعة دمنهور

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية.

كما جرى القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.