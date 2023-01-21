«الداخلية»: ضبط 8 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وجرى ضبط رجل وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بالقاهرة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من مخدري «الهيروين - الآيس - مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس».

ضبط شخص بمحافظة قنا

وجرى ضبط أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة قنا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته «كمية من مخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتفي محمول».

وضبط شخصين ومقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش -هاتفي محمول - 2 سلاح أبيض "كتر"- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- مبلغ مالي».

ضبط 3 أشخاص

ضبط 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتفي محمول- سلاح أبيض "شفرة"»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.