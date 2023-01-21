متى يحق للموظف الحصول على بدل انتقال نقدي ثابت؟.. «المالية» تجيب

أكدت وزارة المالية أنه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على بدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية، تمثل قيمة ما يتم صرفه لشاغلي وظائف الإدارة العليا أو مدير عام المصلحة المصدق لهم بصرف البدل عند تنازلهم عن استخدام سيارة مشتركة في الانتقال لمقر العمل إذا رغب في استخدام السيارة استخداما منفردا.

وقالت المالية، في تقرير الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

ضوابط صرف بدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية

- عند بداية الصرف يرفق مع استمارة الصرف صورة من قرار التعيين أو الترقية، وإقرار استلام العمل بحسب الأحوال.

- إقرار من المستحق لهذا البدل بعدم استخدام السيارة الحكومية.

-اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الاستمارة.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

-عدم صرف أي مصروفات انتقالات داخل المدن المقرر لها البدل النقدي.

عدم الجمع بين بدل الانتقال الثابت واستخدام سيارات الركوب

-عدم الجمع بين بدل الانتقال الثابت واستخدام سيارات الركوب بأي حال من الأحوال إلا في حالة الانتقال خارج المحافظة التي بها مقر العمل.

-لا يُعتبر هذا البدل جزءا من أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

-التأكد من قواعد استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية.