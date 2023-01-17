متى يحق للموظف حصوله على «بدل الخطر» والوظائف المستحقة؟.. «المالية» تجيب

قالت وزارة المالية، إنه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على صرف بدل الخطر والذي يتمثل في قيمة ما يصرف للموظف كبدل لمجابهة ظروف ومخاطر المهنة، مشيرة إلى أن من يستحق هذا البدل أصحاب الأشغال والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، وهو من البدلات الوظيفية التي ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها فلا تُستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها في المصالح الحكومية.

ضوابط صرف بدل الخطر

وأوضحت المالية، في تقرير لها، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل الخطر، بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه لاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- صحة احتساب قيمة البدل طبقًا لقرار الإصدار وتعديلاته، وأن الوظيفة والاسم مدرجة ضمن قرار السلطة المختصة باستحقاق البدل، وأنه ما زال مستمًرا في الوظيفة، وأن جملة الأعداد لم تتجاوز جملة الأعداد المصرح بها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، والخاصة باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

المستحقون للبدل

- بدل ظروف ومخاطر للعاملين بالصرف الصحي بنسبة 60% من الأجر الأساسي للعاملين بوظائف الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية ونشر الحمأة، 50% من الأجر الأساسي للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات، و25% من الأجر الأساسي للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي.

- بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمياه الشرب بنسبة 50% من الأجر الأساسي للعاملين بتطهير السرندات ونقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور، 40% من الأجر الأساسي للعاملين بمحطات الرفع والشبكات والمعامل والأحواض والآبار، 30% من الأجر الأساسي للإدارة والإشراف العام والمخازن وصيانة العددات وأي وظائف داخل المحطات، 20% من الأجر الأساسي لباقي الوظائف بدواوين العموم لمياه الشرب.

- بدل ظروف ومخاطر للعامل بجمع القمامة بنسبة 60% من الأجر الأساسي للعاملين شاغلي وظائف جمع القمامة، 50% من الأجر الأساسي للعاملين بتشغيل معدات جمع القمامة ويصدر قرار بتحديد أعداد المشتغلين من السلطة المختصة.

- بدل ظروف ومخاطر للعاملين بالمناجم والمحاجر بنسبة 60% من الأجر الأساسي للعاملين بواجهات التشغيل في باطن الأرض والتخريم والتنقيب، 50% من الأجر الأساسي للعاملين بوجهات التشغيل بالمحاجر والمالحات والبحث والصيانة، 40% من الأجر الأساسي للعاملين بالورش والصيانة، 30% من الأجر الأساسي للعاملين في الخدمات الإدارية والقانونية والإشراف.