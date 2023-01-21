أمين عام «حماة الوطن» يشكر السفير الصيني لدعمه الملف السياحي ويرحب بالتعاون

وجه النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، الشكر لسفير جمهورية الصين في مصر، لبذله جهود كثيرة في تدعيم التعاون بين جمهورية الصين ومصر.

التعاون مع السفارة الصينية

وقال «نصير» ممثلا عن نواب الشعب في مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، وخصوصا حزب حماة الوطن، نرحب بالتعاون مع السفارة الصينية، ليس فقط في المجال السياسي، لكن فى عدة مجالات لمساعدة الدولة المصرية في العديد من الأطر التي يأتي على رأسها الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وأضاف نصير نسعى الي بذل قصارى جهدنا لاعلاء شاءن وطننا الحبيب مصر.

كما وجه اللواء طارق نصير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهد الكبير الذي يبذله في توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات لصالح الدولة المصرية، ويأتي الملف السياحي من أهم الملفات التي ترغب القيادة السياسية فيها بعودة السياحة الصينية، لما كانت عليه منذ ثلاث سنوات.

الفوج السياحي الصيني

وأعرب نصير، عن سعادته بوجوده على رأس وفد من حزب حماة الوطن، في استقبال أول فوج سياحي من دولة الصين الشعبية، بعد توقف ثلاث سنوات منذ جائحة كورونا.