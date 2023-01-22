أسعار الخضروات في أسواق الجملة والمحلات اليوم 22 يناير 2023

أصدرت كافة أسواق الجملة والأسواق الشعبية أسعار الخضروات كالباذنجان والفلفل الرومي والطماطم وغيرها من السلع التي تستخدم بشكل يومي.

ووفق جولة أجرتها «الوطن»، صباح اليوم الأحد، في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي وسوق الجيزة، جاءت أسعار الخضروات وفق المعروض على النحو التالي:

أسعار الخضار اليوم

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم 22 يناير، ليتراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا، تراوح سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات، تراوح سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات، ويتراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

كما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، تراوح سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه، تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات، تراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات، تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا، تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وفي الأسواق المحلية تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا، تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات، تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا، تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.