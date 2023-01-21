تجار دواجن يزفون بشرى سارة: انخفاض أسعار الفراخ في الفترة المقبلة

وسط ضربات موجعة للحملات الرقابية التموينية، وكذلك ما قامت به الدولة المصرية خلال الأسابيع الماضية حول الإفراج الجمركي للعديد من أصناف الأعلاف، والذرة الصفراء، لمواجهة احتكار الأسعار ومحاربة الغلاء، وعلى رأسها أسعار الفراخ البيضاء، زف عدد كبير من تجار دواجن، بشرى سارة للمواطنين حول تراجع أسعار الفراخ وانخفاضها وتوقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

تجار دواجن يزفون بشرى سارة للمواطنين

قال محمد فتحي، تاجر دواجن، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسعار الفراخ تشهد تراجعا جيدا للغاية من المصدر للتوزيع ببورصة الدواجن الرئيسية، لافتاً إلى أن ذلك يرجع لتراجع أسعار الأعلاف والذي يعد العامل الرئيسي لتراجعها، بالإضافة لكثرة المعروض منها في هذا التوقيت من فصل الشتاء حيث تتزايد تربية وإنتاج المزيد من الفراخ الداجنة، والفراخ البلدي، خلال الفترة الحالية من العام، وهو الأمر الذي نلتزم به ببيع الفراخ بسعر اليوم 57 جنيهاً للكيلو بالنسبة للفراخ البيضاء.

تراجع ملحوظ مقارنة بمطلع الشهر الجاري

ويشاركه في الرأي عثمان عبده، تاجر دواجن: أننا نزف بشرة سارة للمواطنين عن تراجع أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة نظراً لكثافة المنتج منها حتى نهاية شهر يونيو المقبل لجودة المناخ الذي يساعد علي كبر حجم الفراخ في وقت قصير سواء الفراخ البيضاء، أو الفراخ البلدي ، وكذلك جميع الطيور التي يتم تربيتها في فصلي الشتاء والخريف.

زيادة المنتج من التربية البيتي للفراخ البيضاء

وأوضح أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ البيضاء والفراخ البلدي سوف تشهد المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، وذلك جراء زيادة المعروض منها، علاوة علي الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة المصرية في سرعة الإفراج الجمركي عن الأعلاف، والذرة الصفراء.

وتابع، أن افتتاح مزيد من معارض "أهلاً رمضان"، الذي تقيمها الدولة المصرية بالتنسيق مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة أحد العوامل أيضاً وراء هذا التراجع الذي يصب في مصلحة المواطنين.

زيادة نسب التفريخ للفراخ البيضاء 25%

أكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوي الجمهورية، والمعنية بمتابعة حركة تداول الأسواق، والتفريخ، والتهجين للدواجن بمحافظات مصر، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ انخفضت وتوقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يرجع لزيادة نسب التفريخ لكتكوت لفراخ البيضاء، وكتكوت الفراخ البلدي والساسو وغيرها، وكذلك جميع أنواع التفريخ للبط بنسبة تفريخ زائدة بلغت نحو 25% في هذا التوقيت.