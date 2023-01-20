أسعار الدواجن اليوم الجمعة في مصر.. البط البلدي بـ85 جنيها

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الأساسية للغذاء بشكل يومي، حتى يتمكنوا من توفير متطلبات المنزل من طعام وشراب يحتاج إليه أفراد الأسرة، ويبحث العديد منهم عن أسعار الدواجن اليوم بشكل دائم ومتكرر، وذلك نظراً لتذبذب الأسعار التي شهدتها الأيام الماضية.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي إلى تقديم ما يحتاج إليه المواطنون ويبحثون عنه باستمرار، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم

وتباينت أسعار الدواجن اليوم ومشتقاتها مثل البط والرومي في الأسواق التجارية والمحلات.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة اليوم نحو 54 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 58 جنيهاً.

- ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم بالمزرعة إلى نحو 65 جنيهاً، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 50 جنيهاً، ويصل إلى المستهلك بـ55 جنيهاً.

- وبالنسبة لسعر كيلو الدواجن الساسو داخل المزرعة، وصل اليوم إلى نحو 63 جنيهاً، ليصل للمستهلك بسعر 67 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم ليسجل نحو 80 جنيهاً للكيلو الواحد، ليصل للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 85 جنيهاً.

- فيما بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الجمعة نحو 40 جنيهاً، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيهاً، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وصل سعر كيلو البط المولار 50 جنيها، بينما يباع في المحلات بسعر نحو 55 جنيهاً.

أسعار الرومي اليوم

- بالنسبة لسعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض، وصل إلى نحو 75 جنيهاً بالمزرعة، بينما يصل للمستهلك بسعر 80 جنيهاً.

- فيما وصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى نحو 80 جنيهاً، ويباع في المحلات اليوم بسعر 85 جنيهاً.