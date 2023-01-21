3 خطوات لاستخراج تأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات

أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة، للأجانب من جميع الجنسيات، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، دون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، بشرط البقاء في الدولة، لمدة لا تزيد على 90 يوما في السنة الواحدة.

مميزات عديدة لتأشيرة الإمارات السياحية لمدة 5 سنوات

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، المميزات العديدة التي تمنحها تأشيرة الإمارات السياحية، التي تتمثل في أنها تسمح للمستفيد منها، بالبقاء مدة متواصلة، لا تتجاوز 90 يوما داخل أراضي الدولة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة.

وأوضحت السلطات الإماراتية، أنه يجوز تمديد مدة البقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تزيد عن 180 يوما، في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

- تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي «UAEICP» وتحديد نوع الطلب المقدم من الخيارين المتاحين (داخل الدولة - خارج الدولة) واختيار داخل الدولة حتى يسمح بتمديد فترة الإقامة، أما خيار خارج الدولة فيكون لطلب الموافقة على الإقامة.

- ملء البيانات المطلوبة وتشمل الاسم والعنوان ورقم جواز السفر والمؤهل العلمي والسن.

- إرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة.

ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، إلى إمكانية إلغاء الطلب إلكترونيا بعد مرور 30 يوما عن إرجاع الطلب لاستكمال البيانات أو لنقص الوثائق المطلوبة.