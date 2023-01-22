تعرف على أسعار المخالفات في قانون المرور الجديد 2023 وحالات مضاعفاتها

يهتم العديد من المواطنين بقانون المرور الجديد لعام 2023، الذي نص على عدد من العقوبات، يتم تطبيقها على المواطن حال إجرائه للمخالفات المرورية، التي كان أبرزها مضاعفة عقوبة تكرار ارتكاب المخالفة خلال فترة زمنية تم تحديدها بـ6 أشهر، ما جعل العديد من مالكي السيارات، يتساءلون عن أسعار المخالفات المرورية في القانون الجديد.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار المخالفات المرورية في قانون المرور الجديد 2023، وفق ما نص عليه القاانون، كالتالي:

أسعار المخالفات في قانون المرور الجديد

تختلف أسعار المخالفات المرورية وفق ما نص عليه القانون:

- عدم ارتداء حزام الأمان: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- تركيب زجاج فيم: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيها.

- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- إخراج السيارة دخان كثيف: تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه.

- عدم تركيب اللوحات المعدنية: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- الانتظار في تقاطع الطرق: تتراوح الغرامة بين 200 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- الانتظار في الأماكن الممنوعة: تتراوح الغرامة بين 200 و500 جنيه.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- استعمال أنوار ليزر: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- عدم صلاحية الفرامل: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- الإمساك بالهاتف: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- التوقف على الكوبري عن عمد: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- عدم السير في المسار المحدد على الطرق: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- كسر الإشارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- تغيير لون اللوحة المعدنية: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة إلى 1500 وإيقاف 6 أشهر.

- السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دن رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- السير عكس الاتجاه: تتراوح الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.