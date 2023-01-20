قانون المرور الجديد: احذر جلوس الأطفال في المقعد الأمامي للسيارة يعرضك للغرامة

تضمَّنت أحكام قانون المرور الجديد، لائحة خاصة بالعقوبات المقرر تطبيقها عن ارتكاب المخالفات، ونص قانون المرور المعمول به حاليا على أن هناك مخالفات مرورية تصل العقوبة بها إلى حد سحب الرخصة، فضلا عن أن بعض المخالفات لا يجوز التصالح فيها.

كما أشار القانون إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكابها خلال 6 أشهر.

وأوضح القانون أن المخالفات التي يجوز التصالح فيها تدفع نصف الحد الأدنى للمخالفة خلال 72 ساعة من تاريخ ارتكابها، مشيرا إلى أن هناك عددا من المخالفات لا يمكن التصالح فيها، كما تطرق القانون إلى أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف أو الإلغاء يستخرج تصريحا لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة «الوطن» قيم المخالفات المرورية، والمخالفات التي يمكن التصالح فيها، إذ سن قانون المرور عقوبات صارمة لا يُسمح فيها بالتصالح، طبقًا لما جاء بنص قانون المرور.

قيم مخالفات المرور

ـ تتراوح قيمة مخالفة تعمد السير عكس الاتجاه ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، وتصل للحبس.

ـ تتراوح قيمة مخالفة السير دون رخصة قيادة ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح قيمة مخالفة السير دون رخصة تسيير ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ تصل قيمة مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها لـ1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح فيها.

ـ تصل غرامة مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية لـ1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر، ولا يجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح غرامة مخالفة تغيير لون اللوحات المعدنية ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح غرامة مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ تتراوح غرامة مخالفة انتهاء إيصال رخصة القيادة ما بين 1000 إلى 2000 جنيه ويجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح قيمة غرامة المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير ما بين 1000 إلى 2000 جنيه ولا يجوزالتصالح عليها.

ـ تتراوح غرامة مخالفة تجاوز السرعة المقررة بين 300 إلى 1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح غرامة مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح غرامة مخالف اعتداء قائد المركبة على رجل المرور ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح غرامة عدم اتباع إشارات المرور ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح غرامة مخالفة كسر الإشارة الضوئية ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تتراوح غرامة مخالفة عدم السير في المسار المحدد للمركبة ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تعمد السير ببطء شديد على الكوبري تتراوح غرامته ما بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تعمد التوقف على الكوبري تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ـ تعمد السير ببطء شديد بمطلع الكوبري، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ استخدام التليفون يدوياً أثناء القيادة، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة عدم صلاحية الفرامل، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة، تتراوح غرامتها ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استعمال الأنوار المبهرة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيها، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ الوقوف في الممنوع، تتراوح غرامتها ما بين 200 إلى 500 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة الاشتراك في مواقف الأفراح، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ تعمد السير ببطء شديد بمدخل النفق، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ تعمد السير ببطء شديد بتقاطع الكوبري، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 1000جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ تعمد التوقف بتقاطع الطريق، تتراوح غرامتها ما بين 200 إلى 1000جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالحعليها.

ـ عدم تركيب اللوحات في المكان المخصص لها، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ دخان كثيف، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1500جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب سرينة هوائية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوزالتصالح عليها.

ـ عدم وجود طفاية حريق، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيه، ويجوز التصالحعليها.

ـ عدم افساح الطريق لمرور سيارات الطوارئ، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ـ قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح للخطر، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيه، و يجوز التصالح عليها.

ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة، لا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ مخالفة وجود كسر بزجاج السيارة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ـ قيادة السيارة دون حزام أمان، تتراوح غرامتها ما بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.