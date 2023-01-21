جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية، وقال لـ«الوطن»، إن جميع اللجان فُتحت في موعدها المحدد، وسادت حالة من الهدوء داخلها وخارجها.

وأوضح المحافظ، أن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أجرى زيارة تفقدية اليوم السبت لأحد اللجان لمتابعة سير العملية الامتحانات.

سهولة امتحان اللغة العربية

وقال أنور علوان، الطالب بمدرسة العبور الإعدادية بطور سيناء، إن امتحان اللغة العربية كان في مستوى الطالب العادي، مؤكدا أن الأسئلة من داخل المنهج الدراسي، ومناسبة للوقت المحدد.

وأكدت الطالبتان سارة أحمد وريم علي، أن أسئلة اللغة العربية سهلة، وجاءت من الكتاب المدرسي والتدريبات.

مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي

توفير الهدء داخل اللجان

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء بيانا، جاء فيه أن محمد عقل وكيل الوزارة أجرى زيارة إلى لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بطور سيناء، لمتابعة اعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وشدد علي توفير الهدوء والراحة للطلاب والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، مع الاستمرار في منع اصطحاب أجهزة المحمول باللجان.

يذكر أن إجمالي الطلاب الذين حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023 صباح اليوم 3308 طلاب وطالبات، موزعين على 75 لجنة على مستوى الإدارات الثمانية.