انتهاء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية بـ«تعليم جنوب سيناء» اليوم

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، انتهاء أعمال لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الاشرافية اليوم الخميس، وإعلان النتيجة مع بداية العام الدراسي.

وقال «عقل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المقابلات تُجرى تحت إشراف لجنة محايدة تضم أساتذة من جامعة السويس والتنظيم والإدارة ومديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء لضمان الشفافية والنزاهة.

الوظائف الإشرافية

وقال إن مديرية التربية والتعليم أعلنت في يوليو الماضي عن المسابقة العامة رقم 1 لسنة 2022 للوظائف الإشرافية الشاغرة ببعض الإدارات التعليمية، وهي مدير إدارة تعليمية بمدينة سانت كاترين، ووكيل إدارة تعليمية بمدينتي سانت كاترين ونويبع، وموجه، وموجه أول مادة أو نشاط، ومدير مدرسة، ووكيل مدرسة رسمية ورسمية للغات.

وأضاف أنه جرى فتح بابا التقدم لمدة 10 أيام، حتى يتمكن المرشحون من استكمال الأوراق المطلوبة وهي صحيفة أحوال الإلكترونية، وصورة طبق الأصل من أخر تقريرين، وأصل شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، أو صورة طبق الأصل سارية، ما يفيد عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالخصم عشرة أيام منفصلة أو خمسة عشر يوما متصلة.

الاستعداد للعام الدراسي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه مديري التربية والتعليم بضرورة تسليم الكتب دون التقيد بالمصروفات في العام الدراسي الجديد.

وأضاف أنه طالب هيئة الأبنية التعليمية بتلافي أي ملاحظات هندسية في أي مدرسة على مستوى المحافظة من المدارس الجديدة، أو المدارس التي أجريت صيانة لها، مشيرا إلى أن مجالس المدن أجرت حملة تنظيف حول كل المدارس.