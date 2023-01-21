نبيل عبيد لجمهورها في عيد ميلادها: «أنتم شموع التورتة التي تنير حياتي»

وجهّت الفنانة نبيلة عبيد، رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، كلمات تحمل الكثير من المحبة والاعتزاز بهم، لتهنئتهم لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 21 يناير، من خلال نشر مقطع فيديو يتضمن لقطات من لقاءات تليفزيونية سابقة على مدار مشوارها الفني.

رسالة تهنئة من نبيلة عبيد

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها بـ انستجرام: جمهوري الحبيب في عيدي، أنتم الحفل كله، أنتم شموع التورتة التي تنير حياتي، ولا أريد أن أطفئها لتظل منورة بوجودكم على طول، معايداتكم تصل تباعًا وأفرح بكلماتكم الرقيقة.

بدأت مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي

كما شاركت مقطع فيديو آخر عبر حسابها بـ انستجرام، يتضمن لقطات سريعة عن مشوارها الفني منذ انطلاقها في عالم السينما في ستينيات القرن الماضي، وكبار النجوم والنجمات الذين وقفت أمامهم في بداية عملها بالفن منهم رشدي أباظة، عمر الشريف، أحمد مظهر.

أبرز أفلامها

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها نبيلة عبيد «العذراء والشعر الأبيض، الراقصة والطبال، التخشيبة، شادر السمك، لا يزال التحقيق مستمرًا، الراقصة والسياسي، المرأة والساطور، الآخر، حارة برجوان، ديك البرابر، الوحل، اغتيال مدرسة، توت توت، قضية سميحة بدران، كشف المستور».