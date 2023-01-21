المصارع أشرف كابونجا يسحب سيارتي إطفاء لتحقيق رقم قياسي جديد الثلاثاء

قال المصارع أشرف كابونجا، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنه يستعد لتحقيق رقم قياسي جديد على أرض محافظة الإسماعيلية، الثلاثاء المقبل، من خلال سحب سيارتي إطفاء بيد واحدة.

وأضاف «كابونجا» لـ«الوطن»، أنه يعمل بشكل مستمر في محاولات مختلفة لتسجيل أكبر عدد من الأرقام القياسية الجديدة في الفترة الحالية، وكسر الأرقام المُحققة سابقا من قبل آخرين.

كابونجا: حصلت على لقب أقوى رجل في العالم

وقال أشرف كابونجا، إنه محاولاته السابقة، خاصة نجاحه في سحب مترو الأنفاق، كانت سببا رئيسياً في إطلاق لقب أقوي رجل في العالم عليه، مشيرا إلى أن كسر الأرقام القياسية يحتاج إلى مران وجهد بدني كبير.

وتابع «لم أتوقف عن المران طوال الفترة الماضية، وأفكر في أشياء غريبة لم يحاول آخرون سحبها لوزنها الثقيل، إضافة إلى تطوير عمليات السحب لتصبح بالذراع أو اليد، بدلا من الجسم كاملا، وهو ما يجعلها أكثر صعوبة».

كابونجا: أخوض مرانا لسحب قاطرة في قناة السويس

وقال أشرف كابونجا، إنه يكمل عملية مرانه اليومي على سحب قاطرة في قناة السويس، ليصبح أول شخص في العالم ينفذ هذه العملية بأسنانه.

وتابع «خضت عدة تجارب في هيئة قناة السويس، ونجحت عملية السحب، وأتدرب في الفترة الحالية بدنيا 3 مرات في اليوم، للوصول إلى مستوى بدني يؤهلني لتنفيذ السحب دون صعوبات».