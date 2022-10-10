كابونجا ينجح في سحب 6 سيارات بـ«أسنانه» لكسر رقم جديد في جينيس

نجح المصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، في سحب 6 سيارات بوزن تجاوز 9 آلاف كيلو مختلفة مساء اليوم الإثنين، بأسنانه على طريق «الإسماعيلية - السويس الصحراوي»، في محاولة جديدة لدخول موسوعة جينيس وكسر رقم قياسي لمواطن أسترالي بعد نجاحه في سحب مترو الأنفاق قبل شهرين.

كابونجا: السيارات بوزن 9 آلاف كيلو

وقال أشرف كابونجا في تصريحات لـ «الوطن»، إن السيارات التي جرى سحبها تنوعت بين سيارات ملاكي صغيرة ومتوسطة الحجم وسيارة ميكروباص وصل وزنهم 9280 كيلو لكسر الرقم المسجل باسم مواطن في أستراليا.

وتابع «كابونجا» أن المواطن الأسترالي سحب 5 سيارات بوزن 8 أطنان تقريبا وهو ما يسمح بدخول رقمي في الموسوعة بعد تحقيق الشروط.

كابونجا: حققت شروط جينيس

وقال كابونجا أن جينيس اشتركت ربط السيارات ببعضها وسحبها بأسناني فقط دون أي تدخل اليد من وضع الوقوف.

وتابع: «بالفعل سحبت السيارات على ممر تم تخطيطه لعدة أمتار»، ولا زال يواصل التدريب على سحب قاطرة في مياه قناة السويس بأسنانه خلال الأشهر القليلة المقبلة لتسجيل رقم قياسي جديد.