السجن 3 سنوات لموظف على المعاش ابتز زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، بالسجن 3 سنوات لموظف على المعاش، لاتهامه بابتزاز زوجته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وجاء حكم جنايات الإسكندرية في القضية المقيدة، برقم 39405 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

ابتزاز زوج لزوجته في الإسكندرية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من ضباط شرطة قسم مباحث اتصالات الإسكندرية، يفيد تلقي بلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم مباحث الاتصالات، أنه إثر خلافات زوجية بين المتهم «ع.ح.م»، مدير عام بالمعاش بشركة بترول ، وبين زوجته المجني عليها «س.م.ع» ربة منزل ، وتركت الزوجة مسكن الزوجية ، وفوجئت بقيام المتهم بإرسال رسائل إلكترونية لشقيقتها عبر تطبيق «واتس آب» من هاتف محمول، تحوي عبارات تهديد بنشر صورة ومقاطع مصورة لزوجته خادشة للشرف، وجاء التهديد مصحوبا بطلب عودتها إلى مسكن الزوجية.

تحرير محضر بالواقعة

ووتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتبين أن المتهم هو مستخدم رقم الهاتف الذي قام بإرسال تلك الرسائل، وحُرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.