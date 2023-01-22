حظك اليوم الأحد 22-1-2023 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي

مع بداية كل عام، يحرص الكثير من محبي مطالعة علم الفلك على معرفة حظ العام الجديد الخاص بهم، واتفق عدد كبير من خبراء علم الفلك على أن برج الأسد الأكثر حظا هذا العام، ويليه برج الثور على الصعيد المادي.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يهتم به المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة اليوم الأحد، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-1-2023 على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزلك الحادي عشر يا مولود برج الحمل يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

حظك اليوم برج الحمل 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا، وتعدك بأوقات عاطفية حلوة تجمعك بمن تحب وتقترب منه.

حظك اليوم برج الثور 22-1-2023 على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس.. يجب أن تكون حذرا ودقيقا وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم برج الثور 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-1-2023 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ يدفعك اليوم لتبادل الحوار والأفكار المفيدة، وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وتألقا، وتتحدث ببراعة وطلاقة.

حظك اليوم برج السرطان 22-1-2023 على الصعيد المهني

وجود القمر الجديد في منزل المدخرات يدفعك للتخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج السرطان 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية مما يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 22-1-2023 على الصعيد المهني

القمر الجديدفي مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصدام مع شريك الحياة ولا تضن عليه اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

حظك اليوم برج العذراء 22-1-2023 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة وقد يحملك المحيطون بك الكثير وأنت قادر اليوم على فِعل الكثير.

حظك اليوم برج العذراء 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش.. حاول أن تهتم بالطرف الآخر وأن تتحمل مسئولياتك بصدر رحب.

حظك اليوم برج الميزان 22-1-2023 على الصعيد المهني

المريخ بمنزل الحظ يساعدك على عرض آرائك بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم برج الميزان 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يمدك اليوم بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

حظك اليوم برج العقرب 22-1-2023 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد يتسبب لك في نزاع مع البعض وعليك أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم برج العقرب 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك.

حظك اليوم برج القوس 22-1-2023 على الصعيد المهني

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية وقدرة على التفاوض وحظا كبيرا.

حظك اليوم برج القوس 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر الجديد بمنزل العلاقات ويعدك ذلك بأن تعيش حياة عاطفية وعائلية دافئة.

حظك اليوم برج الجدي 22-1-2023 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تصل لمعلومات تفيد مسيرتك، فقط اعتنِ بحساباتك وخطواتك لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الجدي 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزلك الثاني وقد تكون هناك فرصة للتفاوض حول أمور تشغلك، فقط عليك أن تعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج الدلو 22-1-2023 على الصعيد المهني

المريخ وفي وضع داعمويمنحك ذلك إصرارا وطاقة ونشاطا وتعرف كيف تفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم برج الدلو 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في برجك يجعلك اليوم تشعر بثقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 22-1-2023 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ومراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 22-1-2023 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.. وتحسن التصرف لتعيش في سلام.