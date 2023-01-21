حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

أعلنت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الاثني عشر برجا، وساقت تحذيرات لأصحاب بعض الأبراج وأخبار سارة لآخرون.

وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم السبت 21 يناير، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 21-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

حظك اليوم برج الحمل 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

حظك اليوم برج الثور 21-1-2023 على الصعيد المهني

اليوم تساعدك الحالة الفلكية، وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

حظك اليوم برج الثور 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر يعمل لصالحك مولود برج الثور وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحظ يعدانك بأجواء دافئة تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك.

حظك اليوم برج الحمل 21-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الحمل 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.

حظك اليوم برج الأسد 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الأصدقاء يدفعك للاهتمام بالأحباب والأصحاب ويساعدك ذلك على الاقتراب منهم.

حظك اليوم برج الأسد 21-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج العذراء 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

حظك اليوم برج العذراء 21-1-2023 على الصعيد المهني

تعمل بحماس وفاعلية وقد تلتقي اليوم بأناس مخلصين تقضي معهم أوقات عذبة.

حظك اليوم برج الميزان 21-1-2023 على الصعيد المهني

إذا تعطلت مهمة تقوم بها.. اصبر واعمل في صمت، وحاول أن تتفادى الحوارات الشائكة.

حظك اليوم برج الميزان 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا ويطالبك الفلك بالتماسك والحفاظ على توازنك النفسي.

حظك اليوم برج العقرب 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 21-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتمتع باليقظة واللباقة، وتبدو أكثر استعدادا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج القوس 21-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك نحو بحث بعض المشاكل، وقد تجد لها حلا إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الجدي 21-1-2023 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك وتمضي الأمور بسلاسة وفي صالحك، انطلق بلا خوف.

حظك اليوم برج الجدي 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون يمنحك سحرا.. الجميع سيحبون رؤيتك.

حظك اليوم برج الدلو 21-1-2023 على الصعيد المهني

مازال الفلك يطالبك بعدم التسرع في قراراتك وانفعالاتك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم برج الدلو 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعد عن الفخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 21-1-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على التواصل والإقناع، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الحوت 21-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يعمل اليوم لصالحك ويجعلك ملهما وتتصرف بحكمة واقتدار وتتخذ قرارات سليمة، فقط لا تعلن خططك