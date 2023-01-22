درجات الحرارة اليوم.. العظمى في القاهرة 21 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها درجات الحرارة اليوم الأحد 22 يناير، حيث من المتوقع وفق الخبراء أن تصل العظمى في محافظات كلا القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى في السواحل الشمالية 20 والصغرى 10، وفي جنوب سيناء 24 والصغرى 13، وفي شمال الصعيد 21 والصغرى 07، و في جنوب الصعيد 25 والصغرى 10 درجة.

حالة الطقس اليوم

وتشهد البلاد اليوم شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا ملحوظا حيث تختفي الأمطار على كافة الأنحاء وتسود أجواء دافئة خلال ساعات النهار شديدة البرودة خلال ساعات النهار الأولى والليل المتأخر.

كما ويسود اليوم البلاد طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وإن ظلت الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد.

تغيرات في حالة الطقس

وفي وقت سابق كانت قد حذرت «الأرصاد» من إمكانية حدوث تغير في حالة الطقس بداية من مطلع الأسبوع وحتى نهايته، لتسود البلاد موجة من الاستقرار تسفر عن طقس معتدل نهارا مع حدوث ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة حتى 27 يناير الجاري.

درجات الحرارة غدا

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، فمن المتوقع أن تصل العظمى في محافظات كل من الوجة البحري والقاهرة والجيزة والقليوبية نحو 22 والصغرى 11، السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 10، جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 07، وجنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 10 درجة.