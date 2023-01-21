7 نصائح من «الأرصاد» لمواجهة الأمطار.. حذر أثناء القيادة وتخزين المياه

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات، والتي تشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تزداد كميات الأمطار، وتتفاوت في شدتها على مناطق متفرقة على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية، مع توقعات بطقس لطيف نهاراً مائل إلى البرودة ليلًا، وتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر.

سقوط أمطار خفيفة على المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض محافظة مطروح ومناطق السلوم، والعملين، والحمام إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على مدار اليوم السبت، ومن هذا المنطلق، قدّمت إدارة الحماية المدنية عددًا من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها أثناء تساقط أمطار ، لتفادي المخاطر خلال موجات الطقس السيئ كالصعق الكهربائي.

إرشادات هيئة الأرصاد حال سقوط أمطار

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم توجيه بعض النصائح والإرشادات المهمة لمواجهة الطقس السيئ الذي تواجهه بعض محافظات مصر اليوم.

وتضمنت إرشادات هيئة الأرصاد في حالة مواجهة سقوط أمطار على النحو التالي:

1ـ توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة إلا في حالات الضرورة القصوى وبحذر شديد، مع تجنب الضغط على الفرامل بصورة مفاجئة، والتأكد من صلاحية وسائل الإنذار داخل السيارة .

2ـ متابعة النشرة الجوية بصفة مستمرة والاطلاع على خرائط الطرق المغلقة وبدائلها، المقدمة من الهيئة العامة للمرور، قبل الخروج من المنزل.

3ـ عدم السير بجانب أي جسم قابل للتحرك بواسطة الرياح، مثل الأشجار، أو الأعمدة، وعدم ترك السيارات بالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار خاصة خلال نشاط الرياح.

4ـ عدم ملامسة الأعمدة الكهربائية أو أعمدة الإنارة الموجودة على الطرق، لتفادي مخاطر الصعق بالكهرباء.

5ـ يلزم كبار السن والأطفال المنازل، وتجنب خروجهم للشوارع خلال موجات الطقس السيئ.

6- تخزين كمية من المياه بصفة مستمرة تحسبا لقطع المياه في أي وقت، بسبب الضغط على الشبكات نتيجة الأمطار.

7 ـ ضرورة مراجعة الوصلات الكهربائية المكشوفة الموجودة على الأسطح المنازل والتأكد من سلامتها، لتجنب حدوث ماس كهربائي، كما يفضل فصل الكهرباء عن المنازل في حالة السيول الشديدة، وعدم الخروج للشوارع.