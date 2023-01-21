«الأرصاد» تكشف عن أكثر المناطق تأثرا بالأمطار وحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تشهد الساعات الأولى من الصباح، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، تجعل الكثير من المواطنين يهتمون بمتابعة أخبار حالة الطقس بشكل يومي، خصوصا عند سقوط أمطار في مختلف المناطق، حتى يستطيعون معرفة أكثر الأماكن تأثرا بتلك الأمطار، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

المناطق الأكثر تأثرا بالأمطار اليوم السبت

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، المناطق الأكثر تأثرا بالأمطار اليوم، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، على أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، لتسود أجواء معتدلة الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا على مدار الأسبوع، فتكون الأجواء باردة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، شديدة البرودة على جنوب البلاد، تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية التي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، إذ أنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.