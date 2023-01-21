الأرصاد تكشف عن مناطق تصل فيها البرودة لحد الصقيع اليوم.. ارتدوا الملابس الثقيلة

كشفت الأرصاد الجوية عن المناطق التي تشهد طقسا شديد البرودة تصل لحد الصقيع، ووجهت تحذير شديد اللهجة من خروج المواطنين بدون ارتداء ملابس ثقيلة.

وأوضحت الأرصاد أن مناطق وسط سيناء ووسط المزروعات في تلك المناطق تشهد طقسا شديد البرودة جنوبًا تصل لحد الصقيع.

وذكرت الأرصاد أن باقي الأنحاء تشهد طقسا بارد في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخر، فضلاً عن أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم السبت

كما أعلنت «الأرصاد الجوية»، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 21 - 10

- أكتوبر 20 - 09

- بنها 21 - 11

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 20 - 09

- كفر الشيخ 20 - 10

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 10

- شبين الكوم 21 - 10

- طنطا 20 - 09

- دمياط 21 - 11

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 20 - 11

- العريش 20 - 09

- رفح 19 - 09

- رأس سدر 22 - 11

- نخل 19 - 01

- كاترين 14 - 00

- الطور 22 - 09

- طابا 22 - 10

- شرم الشيخ 24 - 14

- الإسكندرية 21 - 11

- العلمين الجديدة 20 - 11

- مطروح 19 - 11

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 13

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 24 - 14

- رأس حدربة 23 - 13

- الفيوم 21 - 09

- بني سويف 22 - 09

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 25 - 07

- الأقصر 25 - 8

- أسوان 26 - 10

- الوادي الجديد 24 -05

- أبو سمبل 25 - 10.