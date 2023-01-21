مناشدة عاجلة من مستشار رئيس أوكرانيا للدول الحلفاء: التردد يقتل شعبنا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حث حلفاء بلاده على التفكير بشكل «أسرع» في زيادة دعمها العسكري، بعد يوم من إخفاقها في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييف، خاصة بعد وعود شركاء أوكرانيا، الأسبوع الماضي، بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بمئات الملايين من الدولارات.

مستشار رئيس أوكرانيا: ستساعدون كييف بالأسلحة اللازمة

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، أن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، غرد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ستساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال، وستدركون أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عدا هزيمة روسيا، لكن التردد اليوم يقتل المزيد من شعبنا، كل يوم تأخير هو موت لأوكرانيين، فكروا أسرع».

تعثر إرسال دبابات «ليوبارد 2» ألمانية الصنع لأوكرانيا

وذكرت القناة، أن المؤتمر الذي جمع أوكرانيا مع دول حلفاء أمس الجمعة، في قاعدة رامشتاين الجوية، لم يسفر عن التوصل إلى اتفاق على إرسال دبابات «ليوبارد 2» ألمانية الصنع، التي تسعى كييف إليها منذ مدة طويلة.