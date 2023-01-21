القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا الانهيار الجليدي في التبت الصينية إلى 28 شخصا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بارتفاع ضحايا انهيار جليدي في مدينة نينغتشي بجنوب غرب التبت الصينية، إلى 28 شخصًا على الأقل، بعد اكتمال جهود الإنقاذ في مكان الحادث.

العثور على 53 ناجيًا بينهم خمسة أصيبوا بجروح خطيرة

وعُثر على 53 ناجيًا، بينهم خمسة أصيبوا بجروح خطيرة، وفقًا لمسؤول حكومي محلي في المنطقة الغربية في الصين، إذ حدث الانهيار الجليدي وجلبته الرياح القوية الناجمة عن الطقس الحار، إذ تقطعت السبل بالمركبات والأشخاص.