مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف آخر تطورات احتجاجات باريس بسبب مشروع نظام التقاعد

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الفرنسية باريس، تفاصيل الموجة الاحتجاجية الجديدة في فرنسا، ضد مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، إذ ذكر أن تلك الاحتجاجات دعا لها عدد من الأحزاب اليسارية، بعدما رفضها 1.1 مليون شخص بفرنسا مؤخرًا.

تخوفات من اندلاع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين

وأضاف «شقير»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن النقابات العمالية أكدت أن أعداد المتظاهرين ضد هذه الإجراءات ترتفع من 1.1 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع الخميس الماضي، إلى مليوني شخص خلال الساعات القليلة المقبلة، وتخوفات من اندلاع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مواجهات اندلعت بالفعل في وقت سابق بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في محيط ساحة الباستيل بالعاصمة باريس، موضحًا أن هناك دعوة شبابية من حزب «فرنسا الأبية» للتظاهر من أجل الاعتراض على مشروع الإجراءات، فهذه الدعوة تجتذب عشرات الآلاف من الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

الاحتجاجات قد تدفع الحكومة الفرنسية للتراجع عن خططها

وأردف أن استطلاعات الرأي المحلية تشير إلى ثقة 52% من الفرنسيين بأن هذه الاحتجاجات تدفع الحكومة الفرنسية للتراجع عن خططها بشأن إصلاحات التقاعد، مؤكدًا أن المعارضين يسعون لإلغاء المشروع برمته وليس إضافة إصلاحات أخرى له.