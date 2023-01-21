عاجل.. السرعات المقررة على الطرق بين المحافظات.. اعرفها حتى لا تتعرض للمخالفة

حددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السرعات المقررة للسيارات على الطرق بين المحافظات المختلفة، مع وضع غرامات لمن يتجاوز السرعات المقررة، فضلًا عن وضع عدة رادارات على الطرق لرصد الالتزام بالسرعات المختلفة، والتي تختلف وفقًا لنوع السيارة ما بين ملاكي وميكروباص ونقل ومقطورة.

السرعات المقررة للسيارات على الطريق السريعة

وتنشر «الوطن» السرعات المقررة بالساعة الواحدة للسيارات على الطرق بين المحافظات وفقا للهيئة العامة للمرور وهي:

70 كم للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

80 كيلو متر للسيارات النقل.

90 كم لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كيلو متر لباقى أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية التي تطبق السرعات

وذلك في الطرق الصحراوية بين المحافظات وهي،

طريق القاهرة - الإسكندرية

طريق القاهرة -الاسماعيليه

طريق بورسعيد ـ القاهرة

طريق السويس ـ القاهرة

طريق بلبيس ـ الإسكندرية

طريق مطروح - السلوم

طريق القاهرة -الفيوم

طريق وادى النطرون -العلمين

سرعات الطرق التابعة للمحليات

بينما السرعات المقررة بالطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، وتتبع المحليات تكون سرعاتها بالساعة: