تراجع أسعار «الفراخ البيضاء» في المحال التجارية.. الكيلو بـ «58 جنيه»

تراجعت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وسط اهتمام المواطنين بالمتابعة اليومية نظرا لكونها مصدرا مهما من مصادر البروتين فضلا عن انعكاس سعرها على سعر البيض.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم بتوفير ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، وخلال هذا التقرير نوضح «أسعار الفراخ البيضاء» ومشتقاتها في الأسواق المصرية والمحال التجارية اليوم، وجاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء

- بلغ سعر الكيلو الواحد للفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم نحو 54 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بالمزرعة 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- تراجع سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء إلى 48 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 53 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بالمزرعة اليوم إلى 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- وسجل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم 75 جنيهاً للكيلو بالمزرعة و80 جنيهاً للمستهلك.

- كما وصل سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى سعر 80 جنيهاً للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

- وبالنسبة لسعر كيلو البط اليوم، سجل نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم بـ 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.