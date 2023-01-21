7 مميزات لـ تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات للعمل الحر لمدة 5 سنوات

تعد تأشيرة تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات للعمل الحر لمدة 5 سنوات، من أهم التأشيرات التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

وتأتي التأشيرة في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على تنمية سوق العمل، واستقطاب عدد كبير من الوافدين إليها.

ما تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات؟

أطلقت الإمارات تأشيرة الإقامة الخضراء للأفراد الراغبين في الإقامة بها والتمتع بمميزات الإقامة التي توفرها الجهات الحكومية، إذ جرى تدشين هذه التأشيرة في عام 2021، وتقدم لحاملها فرصة الإقامة في الإمارات لمدة 5 سنوات وفق بعض الشروط والضوابط التي تختلف من فرد لآخر.

مميزات تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات

- تتيح التأشيرة فتح حساب مصرفي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التمتع بالعديد من التسهيلات المالية المميزة.

- يمكن للفرد حامل تأشيرة الإقامة الخضراء التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة داخل دولة الإمارات.

- التمتع بكامل الخدمات الصحية والحكومية كالتأمين الصحي وغيرها الكثير.

- يمكن تسجيل الأطفال التابعين لحامل التأشيرة في المدارس الحكومية والخاصة.

- يمكن لحامل التأشيرة العمل والاستثمار داخل دولة الإمارات.

- تتيح لحامل التأشيرة استقدام عائلته بكل سهولة، كما تقدم عدة مزايا لأقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى كالزوجة والأولاد عند الحصول على تصاريح الإقامة.

- يمكن استقدام الأبناء حتى سن الـ 25 عاما.