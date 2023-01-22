خيري بشارة يناقش «أمريكا شيكا بيكا» مع الجمهور بعد 30 عاما من عرضه

تستمر فعاليات برنامج «سينما خيري بشارة» في سينما «زاوية» خلال شهر يناير الجاري، والذي يحتفي بمسيرة المخرج خيري بشارة السينمائية بعرض أفلام الروائية الطويلة والتسجيلية ومناقشتها بحضور الجمهور، ويعرض يوم الإثنين فيلم «أمريكا شيكا بيكا» في تمام الساعة السابعة مساء، ويلي العرض مناقشة يديرها الناقد عصام زكريا بحضور خيري بشارة.

صدر فيلم «أمريكا شيكا بيكا» عام 1993، وتدور أحداثه حول شخص يستغل حلم عدد من المصريين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يرغبون في تحقيق أحلامهم التي عجزوا عن تحقيقها في مصر، وخلال تلك الرحلة يتعرضون لمحاولات نصب متعددة.

وشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الأبطال من بينهم محمد فؤاد، شويكار، نهلة سلامة، سامي العدل، محمد لطفي، الشحات مبروك، عماد رشاد وأحمد عقل، قصة وإخراج خيري بشارة، سيناريو وحوار مدحت العدل.

نقاشات إضافية للمخرج خيري بشارة في سينما زاوية

ومع الإقبال الذي شهده البرنامج في أيامه الأولى، قررت إدارة سينما «زاوية» إضافة نقاشات إضافية للمخرج خيري بشارة لعروض الأفلام المتبقية من البرنامج، حيث يناقش فيلم «حرب الفراولة» بعد عرضه يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، ويدير المناقشة المخرج تامر عشري، أما يوم السبت تقام مناقشة بفيلم «إشارة مرور» يديرها المخرج محمد حماد.

تفاصيل برنامج «سينما خيري بشارة»

ويتضمن برنامج «سينما خيري بشارة»، الذي انطلقت فعالياته في 5 يناير الجاري ويستمر حتى 31 يناير، عرض 11 فيلما روائيا طويلا: هم «كابوريا»، «العوامة 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم مر.. يوم حلو»، «رغبة متوحشة»، «أيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة في القمر» بالإضافة إلى «موون دوج»، وذلك بالإضافة إلى 3 أفلام تسجيلية تم ترميمهم من قبل المركز القومي للسينما، «صائد الدبابات»، «طبيب في الأرياف»، و«طائر النورس».