مصرع طالبة صدمها قطار أمام قرية شبرا النونة في البحيرة

لقيت، قبل قليل، طالبة مصرعها، حيث صدمها قطار أمام قرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

قطار يصدم طالبة في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى إيتاي جثة طالبة صدمها قطار أمام قرية شبرا النونة، التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود، وحُفظت الجثة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية الطالبة المتوفية في البحيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع منة الله رضا عبد الحميد، 17 سنة، طالبة في معهد التمريض، ومقيمة في قرية شبرا النونة شرق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على الملابسات.