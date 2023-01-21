«الزيادة السكانية وأثرها على التنمية» ندوة في مركز إعلام أسيوط

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بأسيوط، لقاء إعلاميا بعنوان «الزيادة السكانية وأثرها على معدلات التنمية».

ويأتي اللقاء في إطار الحملات الإعلامية التي يطلقها وينفذها قطاع الإعلام الداخلي تحت شعار «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك» للتوعية بالقضية السكانية وأبعادها المختلفة، وانعقد اللقاء في دار المناسبات بقرية أبو حرص، بحضور كبير من سيدات.

أهمية تنظيم الأسرة

وأوضحت مروة سيد سلام، مدير مركز إعلام جنوب أسيوط، أنه حاضر في اللقاء محمد عبده بخيت، مدير المجلس القومي للسكان، حيث استهل حديثه بالتشديد على أهمية تنظيم الأسرة والتخطيط السليم لبناء الأسرة وإنجاب عدد الأبناء في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، كما تناول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للنمو السكاني العشوائي، وما يمثله من ضغط على موارد البلاد في ضوء الإحصائيات والأرقام ومؤشراتها.

النمو السكاني العشوائي

وأكدت «سلام» على أن النمو السكاني العشوائي يعيق حركة التنمية والجهود المبذولة على كافة الأصعدة «التعليم والصحة والمسكن وفرص العمل»، مطالبا بضرورة التكاتف وتضافر الجهود المؤسسات والجهات المعنية للتوعية بمخاطر عشوائية النمو السكاني، والعمل على الحد من آثاره حرصا على الارتقاء بخصائص السكان، ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.