محاضر لبناني: استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أضعف قدرات الطلاب

كشف كريستوف الزغبي، محاضر الذكاء الاصطناعي، من العاصمة اللبنانية بيروت، أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية والمستقبل المهني، إذ ذكر أن الذكاء الاصطناعي يجري استخدامه في كل المجالات وليس مجال التعليم فقط، ومن الممكن استخدامه بشكل سلبي أو إيجابي.

الذكاء الاصطناعي أثر بالسلب على العملية التعليمية

وأضاف «الزغبي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطلاب سواء كانوا في المرحلة قبل الجامعية أو في المرحلة الجامعية أصبحوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، من خلال كتابة النصوص وحل المسائل الرياضية، ما أثر سلبًا على العملية التعليمية، وأضعف قدرات الطلاب.

طرق مختلفة للابتعاد عن الاستخدامات السلبية

وأشار إلى أن هناك طرقًا مختلفة للابتعاد عن تلك الاستخدامات السلبية، منها إجراء الاختبارات دون استخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مناقشات أو امتحانات بالصف، مضيفًا أنه رغم سلبيتها إلا أنه من الممكن التأقلم معها واستخدامها بشكل إيجابي، من خلال استخدامها من الطلاب والمعلمين كمساعدة وليس اعتمادًا كليًا.

وأوضح أن تقنية الذكاء الاصطناعي على الرغم من كونها تكنولوجيا حديثة، إلا أنها تعطي في بعض الأحيان إجابات غير مُقنعة وتحمل جزءًا من الخطأ لبعض الأسئلة.