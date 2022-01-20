تفاصيل إنشاء 6 مدارس دولية للتعليم الفني.. ذكاء اصطناعي وأثاث ورقمنة

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، تفاصيل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المقرر إعلانها بعد أن يوقعها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم، والتي تتضمن إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية.

تخصصات أول 6 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذه المدارس ستكون متخصصة في صناعات الأجهزة والأدوات الكهربائية المعاصرة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، والتجارة الحديثة، وتسويق الخدمات المالية، وبرمجيات عدادات الكهرباء لتخريج مبرمجين في هذه الصناعة، بالإضافة لمدرسة متخصصة في صناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية دون تدخلات بشرية في هذه الصناعة.

4 مدارس جديدة يدخلون الخدمة في 2023

وأوضح نائب وزير التعليم، أنه بالرغم من أن هذه المدارس ذات طبيعية دولية، إلا أنها مجانية مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تنشئها الوزارة بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن اتفاقيات التعاون ستشمل إنشاء 6 مدارس دولية، وفي عام 2023 ستكون هناك 4 مدارس إضافية يدخلون الخدمة، ليصبح الإجمالي 10مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

أماكن المدارس الدولية الفنية.. في 6 محافظات

وستوقع الاتفاقيات الخاصة بهذه المدارس ظهر اليوم بين وزير التعليم، ومشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص، على أن تكون هذه المدارس في محافظات، الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، وتحديدا في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يشارك في حضور توقيع الاتفاقيات وزراء التخطيط، القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير أمريكا بالقاهرة، وعدد من رؤساء شركات القطاع الخاص وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.