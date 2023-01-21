مصرع عامل إثر تصادم سيارة نقل وموتوسيكل في البحيرة

لقي عامل مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وموتوسيكل بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع عامل في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة عامل جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة هلال أحمد إبراهيم حمودة، 45 سنة، مقيم قرية قليشان بمركز إيتاي البارود وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.