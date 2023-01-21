أحمد العوضي يتوقع انتهاء لقاء القمة بالتعادل السلبي

كشف الفنان أحمد العوضي عن توقعاته بشأن مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها الليلة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه يتوقع انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، متمنيا خروجها بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

أحمد العوضي يواصل تصوير ضرب نار

وفي سياق مختلف، أشار أحمد العوضي إلى أنه يواصل تصوير دوره في مسلسله الجديد «ضرب نار» للمخرج مصطفى فكري، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، إذ يجسد شخصية رجل صعيدي يُدعى «جابر أبو شديد»، بحسب الأحداث، وهي المرة الأولى التي يقتحم فيها العوضي منطقة الدراما الصعيدية.

ويُعد مسلسل ضرب نار، ثالث عمل درامي يجمع أحمد العوضي بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد نجاحهما معا في مسلسلي «اللي مالوش كبير» و«لآخر نفس»، واللذين حققا نجاحا كبيرا وقت عرضهما.

قائمة أبطال مسلسل ضرب نار

يذكر أن مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، هدى الإتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن.