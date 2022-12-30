أحمد العوضي بصحبة طفل في لوكيشن تصوير مسلسل ضرب نار: «زي ماتروح معاها»

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل ضرب نار، الذي ينافس به ضم ماراثون مسلسلات رمضان 2023، ويتقاسم بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خلال صورة تجمعه بأحد الأطفال، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل جمهوره ومتابعيه.

وكتب أحمد العوضي، تعليقًا على الصورة التي نشرها من لوكيشن تصوير مسلسل ضرب نار، عبر حسابه على «إنستجرام»: «وزي ما هتروح إحنا معاها.. جابر الكوماندا ضرب نار»، وهي اسم الشخصية التي يجسدها بالمسلسل، وصور غالبية مشاهده في محافظة سوهاج، حيث يلعب شخصية رجل صعيدي.

أحمد العوضي صعيدي في مسلسل ضرب نار

واعتاد أحمد العوضي، نشر صور من كواليس مشاركته في مسلسل ضرب نار، عبر حساب على انستجرام، منها ارتداءه جلباب لدي، وأخرى يحمل بين يده صقرًا والذي يعد من الطيور الجارحة.

ياسمين عبدالعزيز فتاة شعبية

فيما كشفت ياسمين عبدالعزيز، عن تجسيدها شخصية فتاة شعبية تدعى مهرة، وذلك من خلال نشر صورة لها من لوكيشن التصوير، وحرص عدد من النجوم على تهنئتها بمشاركتها في ماراثون دراما رمضان، وعلى رأسهم نجمة الجماهير نادية الجندي.

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، جومانة مراد، سهير المرشدي، بدرية طلبة، أحمد صداق، تامر نبيل، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.