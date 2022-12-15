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أحمد العوضي بصحبة «صقر» في كواليس مسلسله الرمضاني «ضرب نار»

كتب:

ياسمين محمود
08:25 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
احمد العوضي

احمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي، لجمهوره، عن صورة جديدة من مسلسله الجديد «ضرب نار»، والمقرر عرضه في رمضان 2023

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة وهو يحمل صقرا على يده وعلق قائلا: «چابر الكوماندا وَلد ليل مصاحب الصقر والصقر مصاحبه.. إحنا كيف الصقور ربنا معلينا وموطي أنفسنا ضرب نار رمضان 2023».

مسلسل «ضرب نار»

يعد مسلسل «ضرب نار» العمل الثاني الذي يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، ويشاركهما في بطولة مسلسل ضرب نار مجموعة من نجوم الفن أبرزهم بدرية طلبة وإيمان السيد وسهير رشدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل اللي ملوش كبير

مسلسل اللي مالوش كبير، لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، حقق نجاحا كبيرا وتصدر التريند وقت عرضه وشاركهم البطولة خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، دنيا عبد العزيز، محمود ياسين، أحمد عبد الله محمود وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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