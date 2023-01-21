«المالية»: تسلمنا 25 ألف سيارة ضمن «مبادرة الإحلال»

كشف شريف سليمان، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن تجاوز نسبة التسليم من المتقدمين للاستفادة من المبادرة، 68% رغم الظروف العالمية المحيطة والتي أثرت على الجدول الزمني للعمل.

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ معدل التسليم المنفذ مرتفع بنحو 25 ألف في إطار مبادرة إحلال السيارات.

الـ 5 محافظات الجدد جاهزة لاستلام السيارات خلال أيام

وأكد المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، قرب التنفيذ بـ 5 محافظات تم الموافقة على دخولها المبادرة بالفعل؛ وهي «الإسماعيلية» و«الشرقية» و«البحيرة» و«بني سويف» و«سوهاج»، موضحاً أنَّ أي محافظة ستكون جاهزة وينطبق عليها الشروط يتم ضمها لـ المبادرة، «نخاطب الوزارات المعنية من البترول والتنمية المحلية للتأكد من عمل محطات البنزين بالغاز الطبيعي وجاهزية الساحات لاستقبال السيارات».

وتابع: «خلال أيام سيتم التنفيذ في الـ 5 محافظات المعلن عنها وجاري الانتهاء من إجراءات العمل وتجهيز الورش والساحات ليستلم الموظفين السيارات من المواطنين»، مؤكداً على مواصلة العمل بالمحافظات الـ 9 الأولى ومنها الإسكندرية والقاهرة الكبرى».

وأشار إلى أنَّه خلال السنوات الثلاث الأولى من وقت اطلاق المبادرة، تم تحديد ووضع جدول زمني للتنفيذ يتضمن تسليم 50 ألف سيارة، ولكن أزمات عالمية متتالية أبرزها «كوفيد-19» و«الأزمة الروسية» و«نقص الرقائق الإلكترونية» أثرت على معدلات التنفيذ، مضيفًا: «نسعى كقائمين على تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتجاه تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات لتعميم الاستفادة وسط إقبال وأعداد تم تسليمها جيدة بالنسبة للظروف المحيطة».