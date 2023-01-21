إصابة طالب في مشاجرة مع آخر بعد خروجهما من الامتحانات بالمنوفية

شهد مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، إصابة طالب إعدادي بعد الامتحانات بسبب خلافات مع زميله، حيث أصيب بإصابات متفرقة بالحسم، وجرى نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي في المنوفية لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة طالب بالمنوفية في مشاجرة مع صديقه

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شبين الكوم، تبين وقوع مشاجرة بين طالبين في المرحلة الإعدادية، وأصيب في المشاجرة «م.ح» بجروح متفرقة، فيما قام المتهم بالفرار من مكان الجريمة، وتكثف وحدة مباحث مركز شبين الكوم جهودها لضبط الطالب المتهم.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بإصابة طالب بجروح متفرقة إثر مشاجرة مع زميل له، حيث تم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاعتداء بالضرب

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال ثبوت الاعتداء علي شخص من آخر باستخدام آلة حادة تكون العقوبة الحبس، وإذا وصل الاعتداء إلى الشروع في قتل فإن العقوبة تزيد وفق رؤية هيئة المحكمة.