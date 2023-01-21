«صحة المنوفية»: رفع كفاءة وتطوير شامل لعدد من المستشفيات

أكد الدكتور خالد الغني، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، الانتهاء من رفع كفاءة مركزي شامل لكل من مستشفى حميات شنتنا الحجر وحميات أشمون وحميات شبين الكوم، وشملت تغيير شبكات الغازات والكهرباء وتطبيق منظومة الحماية المدنية ووحدات للحريق، ورفع كفاءة قسم العناية وشبكة الكهرباء واستكمال شبكة الغازات بقسم العناية والحضانات الجديدة في مستشفى زاوية الناعورة.

تطوير مستشفى تلا المركزي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم رفع كفاءة عناية القلب وعناية الأطفال والعناية العامة بمستشفى تلا المركزى وكفاءة وحدة الغسيل الكلوي إجمالي 35 ماكينة، وتطوير العمليات والعناية والتعقيم وقسم الكلى بمستشفى السادات ومستشفى الشهداء وقويسنا، وإنشاء قسم حضانات بإجمالي 13 حضانة بمستشفى الخطاطبة .

تطوير مستشفى الرمد ومستشفى سرس الليان

وأوضح أن من بين الإنجازات التي تم تحقيقها في محافظة المنوفية، توفير غرفة غازات وتركيب جزئي لشبكة غازات قسم الحضانات، ورفع كفاءة مبنى الكلى بسرس الليان بقوة 12 سرير ليصبح عدد الأسرة الإجمالي بالمبنى 36 سريرًا، ورفع كفاءة البنية التحتية للعمليات بمستشفى رمد شبين الكوم وكفاءة شاملة للمبنى بالمخ والأعصاب بإنشاء تكييف مركزي.

وتابع، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم رفع كفاءة قسم الحضانات بـ 22 حضانة بمستشفى قويسنا المركزي، وفي مستشفى زاوية الناعورة بإجمالي عدد 35 حضانة .