«الأوقاف» تعلن افتتاح 25 مسجدًا الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 25 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (611) مسجدًا، منها (500) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(111) مسجدًا صيانة وتطويرًا، في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل).

وشملت المساجد التي سيتم افتتاحها، التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. محمود حمد – عزبة محمود حمد – قرية الحمام - ناصر

مديرية أوقاف دمياط

2. الفاروقية الشوادفية – كفر سعد

مديرية أوقاف المنوفية

3. الكبير – شنواي- أشمون

مديرية أوقاف البحيرة

4. الصفا – قرية 19اللحوم – النوبارية – مركز أبو المطامير

5. كوم صوان – النمرية – مركز أبو المطامير

6. شعلان – بركة غطاس

7. الحمراء – أبيس المستجدة – كفر الدوار

8. عزبة حماد- المسين – الدلنجات أول

9. عزبة كولمان – كوم أشو – كفر الدوار

10. عزبة المائة – كوم أشو – كفر الدوار

11. الفوزية الكبير – قرية الفوزية - رشيد

12. التفتيش الثالث - العشر تلاف - النوبارية – أبو المطامير

13. عبد ربه البحري – زاوية صقر – أبو المطامير

14. الغفران – غرب ايتاي – ايتاي البارود

مديرية أوقاف المنيا

15. الكبير- ادقاق المسك – مركز مطاي

مديرية أوقاف الشرقية

16. الأسطى – أم رماد - الزقازيق

17. الزغانوة - فاقوس

18. الكبير – أبو عوينات – أولاد صقر

مديرية أوقاف قنا

19. الوفاء ( الحي السكني الثاني ) مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف أسوان

20. السلام – أبو الريش قبلي - النجع الجديد

مديرية أوقاف الغربية

21. الرحمن الرحيم – عزبة خميس – ميت حبيش البحرية – طنطا ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

22. عزبة تدري ( عطية داود) – السنبلاوين

مديرية أوقاف القليوبية

23. الشواربي الكبير – قليوب المحطة - قليوب

مديرية أوقاف الفيوم

24. السلام – فرقص - طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الرحمن – المنشية الجديدة – مركز السنبلاوين