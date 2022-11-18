افتتاح مسجد في العبور الجديدة بالقليوبية بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد الخطيب بمنطقة الحرية بالعبور الجديدة، وبلغت مساحته 700 متر، وتم البناء والتشطيب على أحدث الطرز الإسلامية، بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأدى الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة أوقاف القليوبية، خطبة الجمعة، والتي تناولت دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية.

طفرة في بناء وصيانة المساجد بالقليوبية

وأكد «أبو السعود»، خلال خطبة الجمعة، على أن محافظة القليوبية تشهد طفرة غير مسبوقة من صيانة وترميم المساجد وما يحدث بها من إحلال وتجديد، وما يتم من بناء مساجد جديدة يعتبر وبحق مشهد غير مسبوق عبر تاريخها، وهو أكبر دليل وخير برهان على أن مصر هي حامية الدين والحارس الأمين على جميع الحضارات على اختلاف أعراقها ودياناتها ولغاتها.

الحضارة الإنسانية المقصد للشرع

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القرآن الكريم أعلنها لكل الدنيا أن الحضارة الإنسانية المقصد والهدف للشرع الشريف، فكان من أول ما نزل من القرآن في بدايات سورة الفاتحة «الحمد لله رب العالمين»، ولم تكن في الآية الكريمة رب المسلمين أو رب الأحياء أو رب المسلمين وأهل الكتاب، بل كان الإعلان واضحا بأنه «رب العالمين» على اختلاف أجناسهم

وأضاف أن مصر هي الملتقى لحضارات عديدة الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية، وامتزجت جميعها وانسجمت لدى الإنسان المصري، فتولدت الحضارة المصرية التي اتسمت بوحدة النسيج الوطني وقيم التسامح والوطنية المستمدة من الدين، ليتحقق وعد الله في كتابه «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».