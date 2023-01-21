متحدث الخارجية: تصريحات حسن نصر الله عبثية ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة

رفض السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية التعقيب على تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخرا، منوها إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.

فيما أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة في لبنان اليوم السبت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد التي علق فيها على ادعاءات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر حول مصر، حيث وصفت الصحف تصريحات السفير أبو زيد ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالحازمة تجاه اساءات واستفزازات نصر الله.

وتحت عنوان: «لبنان يستفز المصريين».. و«لبنان الممانع في سلّة الدول المتخلّفة»، كتبت صحيفة «نداء الوطن» في المانشيت الرئيسي لها: «برز أمس رد حازم من القاهرة على نصرالله تعليقا على كلامه الأخير حول الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، فوضعت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها أحمد أبو زيد تصريح نصرالله في خانة التصريحات العبثية معتبرة أنها ليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة».

الصحف اللبنانية: رد مصري حازم على اساءات واستفزاز نصر الله

واعتبرت الصحيفة أن لبنان الممانع (أي الذي يتحكم في قراره حزب الله) انضم أمس إلى قائمة "الدول المتخلفة" عن سداد التزاماتها تجاه الأمم المتحدة، مشيرة إلى فقدان لبنان حقه في التصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضواً، لتأخّره عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة.

وفي صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم، جاء المانشيت بعنوان «فضيحة أمميّة جديدة…دعوا شعبي يعيش»، حيث كتبت صحيفة النهار تقول: «على صعيد التداعيات التي تثيرها غالبا إساءات حزب الله إلى علاقات لبنان العربية، فقد علق امس المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على تصريحات نصرالله مؤكدا أن تصريحات نصرالله عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة».

ونشرت صحيفة البناء اللبنانية تصريحات السفير أبو زيد مشددة على حديثه عن عبثية تصريحات نصرالله ومحاولاته لاستدعاء بطولات زائفة.

صحيفة الشرق اللبنانية تبرز تصريحات السفير أحمد أبو زيد

وقالت صحيفة اللواء اللبنانية: «في استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حول مصر قائلا: عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة».

كما نشرت صحيفة الشرق اللبنانية تصريحات السفير أحمد أبو زيد تحت عنوان: «تصريحات نصر الله عبثية»، حيث قالت الصحيفة: «علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على تصريحات أمين عام حزب الله، حيث قال ردا على استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن تصريحات نصرالله: عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة».