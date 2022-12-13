«الخارجية» تستضيف اجتماعات اللجان الفرعية للاتفاقية المصرية الأوروبية

استضافت وزارة الخارجية اجتماع المجموعة الثالثة للجان الفرعية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والمعنية بالاستقرار والتنمية الاجتماعية، وتضم كلا من لجنة العدل والأمن، والمجموعة المعنية بالهجرة والشئون الاجتماعية والقنصلية.

عقد اجتماع اللجنة الفرعية للشئون السياسية

وذكرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أنَّه تمّ أيضا عقد اجتماع اللجنة الفرعية للشئون السياسية.

وترأس رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية السفير عمر أبو عيش، الجانب المصري خلال الاجتماعات التي شارك فيها مساعدو ونواب مساعدو وزير الخارجية وممثلو الوزارات والهيئات المصرية المعنية، ومن الجانب الأوروبي ترأس كارل هاليرجراد نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اجتماع لجنة الاستقرار، واليسيو كابالانى، رئيس قسم مصر بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لجنة الشئون السياسية.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماعات، تطورات التعاون المؤسسي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وناقشا جميع القضايا المشتركة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، فضلاً عن تطورات عملية السلام والأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط والأزمة الروسية الأوكرانية وإمكانيات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وكذلك في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أكّد الجانب الأوروبي على الأولوية التي تمثلها مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأهمية التعاون الثنائي خاصة في ضوء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والمصالح الكبيرة التي تربط بين الجانبين، فضلاً عن التحديات التي تواجههما على جانبي المتوسط.

يأتي انعقاد هذه اللجان في إطار استئناف الآلية التشاورية بين الجانبين عقب اجتماع لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2021، وبعد توقف دام 3 سنوات، وشارك في الاجتماعات عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بالإضافة إلى ممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة.