وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

أكّد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز ودعم دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية باعتبارها من أهم أذرع مصر التنموية في القارة الإفريقية ودول الكومنولث، وما تتمتع به من دور رائد في تعزيز التعاون جنوب/جنوب في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني في مختلف المجالات، وبرامج بناء القدرات للدول الافريقية الشقيقة، فضلاً عما تقدمه من مساعدات إنسانية للدول ذات الاحتياج.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنَّ سامح شكري وزير الخارجية ترأس اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إذ تمّ مناقشة استراتيجية عمل الوكالة وخططها التنفيذية للعام القادم 2023-2024.

وكشف السفير أبو زيد أنَّ اجتماع مجلس إدارة الوكالة شهد نقاشاً مطولاً لمختلف البرامج والخطط، وتحديد مناطق ومجالات الاهتمام والأولوية في برامج الوكالة خلال العام القادم، بما يضمن تنفيذ أولويات وأهداف السياسة الخارجية المصرية في دعم وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.