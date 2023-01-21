برنامج «آخر الأسبوع» يناقش «أمراض النخبة المثقفة» وعلاجها

قال الدكتور سامح فوزي، مقدم برنامج «آخر الأسبوع» المذاع عبر قناة مي سات القبطية، إن مكتبة الإسكندرية شهدت مؤتمرا تحت عنوان «الثقافة والمثقفون آفاق جديدة» شارك فيه العديد من المثقفين وتناول مناقشات، موضحًا أن من ضمن محاور الأمراض التي تصيب النخبة المثقفة، فيما يتعلق بطريقة التفكير أو عرض الأفكار وغيرها.

جاء ذلك خلال فقرة بعنوان «أمراض النخبة المثقفة .. هل من حل لها؟» في برنامج «آخر الأسبوع» تقديم الكاتب الصحفي الدكتور سامح فوزى والمذاع عبر شاشة قناة مي سات القبطية.

كل شخص يرغب في أن يكون من يتعامل معه نسخة منه

وأضاف فوزي، خلال البرنامج، أنه يُعتقد أن تلك المشكلة أوسع وأعمق وتشمل قطاعات أكبر في المجتمع، أولها تتعلق بأسلوب التفكير، فكل شخص يرغب في أن يكون من يتعامل معه نسخة منه، ويمكن ملاحظة هذا بين الأب وابنه، مدرس والطالب، موضحًا أن هذا يقضي على التعددية والتنوع ويؤدى لظهور الأحادية في التفكير.

وتابع أن المشكلة الثانية هي ادعاء الموضوعية في المجالات المختلفة، سواء التعليم أو الصناعة، أو السياسة، مضيفًا أن في كثير من الحالات سيجد في جوهر القضية الذاتية والمصالح الشخصية.