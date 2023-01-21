الرئيس الأوكراني يحضر مراسم تأبين وزير الداخلية.. لقي مصرعه في تحطم مروحية

حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، مراسم تأبين سبعة من كبار المسؤولين الذين قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الأربعاء الماضي، وعلى رأسهم وزير الداخلية.

وكتب زيلينسكي على تليجرام اليوم السبت: «الحزن يغطي الروح.. أوكرانيا تفقد أفضل أبنائها وبناتها كل يوم» وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

زيلينسكي وزوجته يقدمان التعازي لأقارب الضحايا

وقدم زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا، تعازيهما لأقارب الضحايا داخل المركز الثقافي الأوكراني الضخم في وسط كييف، واندفع حشد من المعزين إلى الخارج باتجاه ميدان الاستقلال.

ولقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه وخمسة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الوزارة مصرعهم عندما سقطت مروحيتهم الفرنسية الصنع سوبر بوما وسط ضباب في حضانة بالضواحي الشرقية لكييف.

مقتل 45 شخصا في هجوم صاروخي

وسقطت المروحية بعد أيام فقط من مقتل 45 شخصًا على الأقل في هجوم صاروخي روسي أدى إلى تدمير مبنى سكني جزئيًا في مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على موسكو.